Agenzia Entrate, concorso per 622 assistenti amministrativi: il bando

Agenzia delle Entrate, nuovo concorso per 622 assistenti amministrativi: bando e scadenzaCronaca
Introduzione
Come riporta Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, “nella sezione dedicata ai concorsi del sito dell’istituto è stato pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti amministrativi, famiglia professionale funzionario gestionale riservata ai soggetti individuati all’articolo 1 della legge n.68/1999, che regola il diritto al lavoro delle persone con disabilità”.
Quello che devi sapere
Le mansioni
“I nuovi assunti forniranno supporto all’attività amministrativa e a quelle di competenza dell’ufficio a cui saranno assegnati. Svolgeranno attività di segreteria e si occuperanno di ulteriori mansioni come la gestione degli archivi cartacei e informatici e l’aggiornamento dati negli applicativi”, spiega l’Agenzia delle Entrate.
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Le scadenze e le date d’esame
Le domande per partecipare al concorso possono essere presentate usando il Portale Inpa fino alle 23:59 del 17 giugno. Sullo stesso portale e sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il 28 luglio 2026 sarà pubblicato il calendario d’esame della prova scritta “con valore di notifica a tutti gli effetti”.
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I requisiti richiesti
Come spiega l’Agenzia su Fisco Oggi, possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge n. 68/1999;
- Iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato (articolo 8, comma 1, legge n. 68/1999), territorialmente competenti e stato di disoccupazione;
- Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto;
- Cittadinanza italiana;
- Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
- Godimento dei diritti politici e civili;
- Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della famiglia professionale di destinazione, compatibilmente con la disabilità posseduta.
Tali requisiti, oltre a dover essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono persistere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
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Chi non può partecipare al concorso e i motivi di esclusione
“Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili”, si legge nel bando del concorso, che specifica inoltre che “l’Agenzia delle entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area assistenti, nonché del tipo e della gravità del reato commesso”.
Come inviare la domanda
Per inviare la domanda di partecipazione al concorso bisogna accedere al portale InPa autenticandosi tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS e compilare il form di candidatura. Chi vuole prendere parte alla selezione deve anche possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o un domicilio digitale.
La prova d’esame
La prova d’esame avrà una durata di 60 minuti e sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla, con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Gli argomenti saranno così suddivisi:
- 10 domande su elementi di diritto amministrativo;
- 20 domande su fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle entrate;
- 10 domande in materia di normativa sul rapporto di pubblico impiego;
- 5 domande volte ad accertare la conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi;
- 5 domande volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Il punteggio e gli avvisi
“La prova è valutata in trentesimi ed è superata con il punteggio di 21/30 - spiega l’Agenzia delle Entrate su Fisco Oggi - Il calendario d’esame della prova scritta sarà pubblicato il 28 luglio 2026 con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Agenzia e sul Portale InPA. Nell’avviso verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative allo scopo di assicurare la partecipazione alla prova scritta alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse”.
Le condizioni di impiego
“I candidati dichiarati vincitori del concorso e in regola con la documentazione necessaria saranno assunti in servizio con un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. È previsto un periodo di prova di quattro mesi e dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni - conclude l’Agenzia delle Entrate - Ai nuovi assunti viene attribuito il trattamento economico corrispondente all’area degli assistenti, con un differenziale iniziale “D0”, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali periodo 2022-2024”.
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