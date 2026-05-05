Equitalia Giustizia S.p.A., società istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico Giustizia, dove confluiscono i rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione, nonché le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e al bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia effettua, inoltre, le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi, nonché le attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti e le attività di valutazione delle domande di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure.

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