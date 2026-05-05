Equitalia Giustizia, bando di concorso per assunzioni: requisiti e come fare domandaCronaca
Introduzione
La società controllata dal ministero dell’Economia ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 risorse da inserire nelle proprie funzioni di business con mansioni di back office amministrativo, operative nelle sedi organizzative centrali di Roma. Per partecipare basta la laurea triennale. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Cosa fa Equitalia Giustizia
Equitalia Giustizia S.p.A., società istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico Giustizia, dove confluiscono i rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione, nonché le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e al bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia effettua, inoltre, le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi, nonché le attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti e le attività di valutazione delle domande di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure.
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Che figura si cerca
Data la necessità di potenziare l’organico assegnato alle Funzioni di Business, si prevede l’inserimento di 17 risorse con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di Terza area professionale, 1° livello Inserimento secondo la contrattazione di settore, per una retribuzione lorda mensile pari a circa 2.060 euro. Le figure ricercate effettuano attività di back office di natura amministrativa, quindi analisi di pratiche, inserimento dati nei sistemi gestionali, gestione di richieste di supporto.
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Requisiti di accesso alla selezione
I candidati dovranno possedere diversi requisiti di partecipazione. Tra i requisiti Generali:
- essere in possesso della Cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale ultimo caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta);
- essere in possesso del Pieno godimento dei diritti civili e politici;
- inesistenza di condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione di un rapporto con una Pubblica Amministrazione e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o presso società o altri enti per persistente insufficiente rendimento, o licenziato o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o licenziato da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti della Società nei tre anni antecedenti (c.d. "revolving doors”);
- non essere in lite con Equitalia Giustizia S.p.A. e/o con Enti che controllano Equitalia Giustizia S.p.A.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti prescritti per l'ammissione comporterà l'esclusione dalla procedura.
Requisiti Professionali e Preferenziali
Tra i requisiti Professionali è richiesta:
- laurea Triennale o Specialistica (vecchio o nuovo ordinamento) in discipline economico/giuridiche o Scienze politiche. In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla normativa vigente;
- esperienza professionale non inferiore a 18 mesi presso realtà aziendali modernamente strutturate e di medie dimensioni o presso studi professionali nella lavorazione di pratiche complesse su applicativi gestionali, attività di back office per inserimento dati, verifica documentale, protocollazione, archiviazione digitale;
- buona capacità di utilizzo di sistemi informativi per attività di protocollazione, registrazione e monitoraggio dati;
- ottima conoscenza pacchetto Office – utilizzo professionale – in particolare Excel e Word.
Anche qui l'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dalla procedura. Infine per i requisiti Preferenziali:
- conoscenza della normativa vigente in materia di privacy ed in particolare del Regolamento generale sulla protezione dei dati – regolamento UE 2016/679;
- Master e/o Corsi specifici coerenti con attività del business.
Modalità di valutazione
La procedura di selezione si compone di più fasi. Una di verifica documentale dei requisiti e una successiva di valutazione dei candidati – anche tramite interviste e/o somministrazione di test - con l’obiettivo di apprezzarne l’effettivo livello di competenza e di esperienza, entrambe effettuate da Gi Group S.p.A. I candidati i cui profili siano ritenuti di maggior interesse sosterranno successivamente i colloqui con la Commissione Interna nominata da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., previa comunicazione del luogo, data ed orario, volti ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche conoscenze e competenze rispetto al profilo ricercato e verteranno su argomenti attinenti al ruolo da ricoprire.
Come e quando fare domanda
I candidati sono invitati ad inviare la propria richiesta esclusivamente tramite compilazione di apposito form disponibile a questo link, previa registrazione. Necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità; copia conforme all'originale del titolo di studio; Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) con indicazione dell'indirizzo mail a cui ricevere comunicazioni relative alla selezione; eventuali certificati e/o attestati o eventuale documentazione, necessari a comprovare i requisiti di valutazione. Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro e non oltre le ore 15:00 del 6 maggio 2026.
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