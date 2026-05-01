Il concorso prevede una procedura per titoli ed esami con la copertura di:

- 2.398 posti - identificati con il codice AG20261 - aperti a cittadini in possesso dei requisiti;

- 1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate che alla scadenza dei termini abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale. Oppure volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale. In alternativi volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1. Il codice in questo caso è VFP2026.

- 40 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) con livello minimo B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Per questa categoria il codice identificativo è BIL2026.

Sarà possibile candidarsi solo per una delle tre categorie aperte.

Per approfondire: Forze armate, ministero Difesa cerca 3.382 volontari: requisiti e cosa sapere sul bando