Polizia di Stato, concorso per 4.400 allievi agenti: requisiti e cosa sapere sul bandoCronaca
Introduzione
Sono aperte le domande di partecipazione al bando di concorso della Polizia di Stato pubblicato sul portale di reclutamento della pubblica amministrazione (Inpa). La selezione mira ad assumere in totale 4.400 allievi agenti per il 2026. Ecco i requisiti, le scadenze, come fare domanda e tutto quello che c’è da sapere sul bando.
Quello che devi sapere
I posti messi a bando
Il concorso prevede una procedura per titoli ed esami con la copertura di:
- 2.398 posti - identificati con il codice AG20261 - aperti a cittadini in possesso dei requisiti;
- 1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate che alla scadenza dei termini abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale. Oppure volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale. In alternativi volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1. Il codice in questo caso è VFP2026.
- 40 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) con livello minimo B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Per questa categoria il codice identificativo è BIL2026.
Sarà possibile candidarsi solo per una delle tre categorie aperte.
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I requisiti
Inoltre, per partecipare al concorso in una delle tre categorie disponibili bisogna essere in possesso dei seguente requisiti:
- avere tra i 18 e i 26 anni, ad eccezione dei posti riservati ai volontari delle Forze Armate dove l'età massima scende a 25 anni;
- essere cittadini italiani;
- godere dei diritti civili e politici;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
- aver tenuto una condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
- idoneità psico-fisica e attitudinale.
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Esclusioni
Sono esclusi dal concorso i cittadini:
- espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia;
- destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
- condannati anche non in via definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 Codice di procedura penale, con applicazione di pene accessorie. Oppure cittadini imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono stati sottoposti a misura cautelare personale.
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Come fare domanda
Per candidarsi, bisogna entrare nel portale del reclutamento della pubblica amministrazione accedendo tramite identità digitale Spid o Carta identità elettronica (Cie).
Come accedere
Alla domanda di partecipazione si può accedere tramite le seguenti modalità:
- Desktop: tramite Pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il software CIE;
- Mobile: tramite smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CIE ID e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
- Destkop con smartphone: tramite PC e per la lettura della CIE, con lettore di smart card contactless, sarà possibile utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CIE ID.
Pec
Per l'invio e la ricezione delle comunicazioni ufficiali relative al concorso, occorre inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC).
La prova scritta
Il concorso si articola in una prova scritta con un questionario suddiviso in domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale. I quesiti potrebbero includere inoltre la conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei, del ragionamento logico-matematico e critico-verbale. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione è invece di sei/decimi per i candidati appartenenti a volontari delle Forze Armate.
Le altre prove
Oltre alla prova scritta, per tutti i candidati è previsto l'accertamento dell'efficienza fisica, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e la valutazione dei titoli.
Le novità
Tra le novità introdotte in vista della selezione 2026 spiccano la corsa e il salto in alto nelle prove di idoneità psico-fisica. Viene inoltre introdotta la possibilità di sostenere una prova in una delle 4 lingue previste dal bando in modo da ottenere un punteggio aggiuntivo.
Scadenze
Le candidature sono state aperte ieri, 30 aprile, e si può presentare domanda fino alle ore 23:59 di venerdì 29 maggio 2026.
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