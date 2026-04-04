La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sarà effettuata in un’unica sessione per tutti i candidati. Consisterà in un questionario di 100 quesiti a risposta multipla, da compilare in un tempo predeterminato. Il punteggio massimo è 67, il minimo per ottenere l’idoneità è 20,10.

I quesiti riguarderanno queste materie:

10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

5 di cittadinanza e Costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

5 di storia;

5 di geografia;

5 di scienze;

10 di inglese;

30 di deduzioni logiche.

Vengono ammessi alla fase successiva i primi 3mila per i posti generici dell'Esercito, i primi 900 per il Cemm della Marina, i primi 600 per le Capitanerie di porto, i primi 1.098 per l'Aeronautica. I candidati idonei, quindi, saranno sottoposti agli accertamenti fisio-psico-attitudinali dalle rispettive Forza Armate per cui hanno fatto domanda. Se previste, ci sono poi le prove di efficienza fisica. Infine, ci sarà la valutazione dei titoli con un punteggio espresso in centesimi.