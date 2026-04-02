Per la Sicilia il calendario è diviso tra due sedi, in base alla provincia di residenza. I candidati residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani sosterranno la prova a Catania, presso il Palaghiaccio Catania, in Viale Kennedy 8/A, con quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “CUCI”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “CUCU” a “LEOC”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LEON” a “PRU” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PUC” a “Z”. I residenti nella provincia di Palermo, invece, faranno riferimento alla sede di Isola delle Femmine, presso il Saracens Hotel, in Via Libertà 128/A, dove sono previste due sessioni il 28 aprile 2026: alle 9:30 per i cognomi da “A” a “LA PUN” e alle 14:30 per quelli da “LA ROC” a “Z”.