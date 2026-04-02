Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Concorso Inps Inail, in palio 448 posti come Ispettori di Vigilanza: date e prove d'esame

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Il concorso congiunto Inps-Inail per l’assunzione di Ispettori di Vigilanza entra nella fase decisiva: è stato pubblicato il calendario d’esame con le date, le sedi e gli orari della prova scritta. I candidati sono convocati per il 28 e 29 aprile 2026 in otto sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con sessioni suddivise per ordine alfabetico dei cognomi. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

I posti a disposizione

Il concorso pubblico unico, organizzato su base territoriale e articolato per titoli ed esami, è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari da inserire nell’area dei funzionari con profilo di ispettore di vigilanza, ripartiti tra Inps (355 posti) e Inail (93 posti).

 

Per quanto riguarda l’Inps, la distribuzione territoriale prevede: Abruzzo 8 posti, Basilicata 17, Emilia-Romagna 44, Friuli-Venezia Giulia 12, Lazio 19, Lombardia 42, Marche 4, Molise 3, Piemonte 40, Puglia 25, Sardegna 23, Sicilia 16, Toscana 28, Trentino-Alto Adige 20, Umbria 7 e Veneto 47.

 

Per l’Inail, invece, i posti sono così suddivisi: Piemonte 5, Valle d’Aosta 1, Lombardia 13, Trentino-Alto Adige 1 (Provincia di Trento), Veneto 9, Liguria 3, Emilia-Romagna 7, Toscana 6, Umbria 1, Marche 1, Lazio 12, Abruzzo 3, Molise 2, Campania 8, Puglia 7, Basilicata 2, Calabria 5, Sicilia 3 e Sardegna 4.

 

Per approfondire: Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad aprile 2026

1/11

Calendario Valle d’Aosta

Per i candidati residenti in Valle d’Aosta, oltre a quelli che concorrono per l’Inail – sede regionale di Aosta, il calendario prevede un’unica sessione presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc, in Via Clavalité 20, Aosta. La prova si svolgerà il 28 aprile 2026 alle ore 9:30 e coinvolgerà tutti i candidati iscritti.

 

Per approfondire: Concorso ministero Giustizia 2026, bandi e requisiti: date e posti disponibili

2/11
pubblicità

Calendario Piemonte

I candidati residenti in Piemonte sosterranno la prova nella sede di Torino, che servirà anche gli aspiranti provenienti da Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. L’appuntamento è fissato presso Scalo Eventi Torino, in Strada della Continassa 28. Il calendario è articolato in quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “CORT”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “CORU” a “LAT”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “LAU” a “POZ” e infine il 29 aprile alle 14:30 per i cognomi da “PRA” a “Z”.

3/11

Calendario Lazio

Per i candidati residenti nel Lazio, così come per quelli provenienti da Toscana, Umbria, Campania e dall'estero, la sede d’esame sarà Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, in Largo Lorenzo Mossa 8. Anche in questo caso sono previste quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DAI”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DAK” a “LA PO”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “LA PRO” a “PIR” e il 29 aprile alle 14:30 per la fascia da “PIS” a “Z”.

4/11
pubblicità

Calendario Abruzzo

I candidati residenti in Abruzzo faranno riferimento alla sede di Chieti, che accoglierà anche i concorrenti provenienti da Marche e Molise. Le prove si terranno presso il Live Campus, in Via Erasmo Piaggio 35. Il calendario è suddiviso in quattro turni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DAV”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DAZ” a “IAP”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “IEM” a “PIO” e il 29 aprile alle 14:30 per la fascia da “PIP” a “Z”.

5/11

Calendario Puglia

Per i residenti in Puglia la sede d’esame sarà Lecce, presso la Fiera di Lecce, in Piazza Palio. Sono previste quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DE GIG”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DE GIO” a “LO CON”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LO IAC” a “PRIM” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PRIN” a “Z”.

6/11
pubblicità

Calendario Calabria

Per i residenti in Calabria e Basilicata la sede di riferimento sarà Rende, in provincia di Cosenza, presso il Padiglione LucMar, in Via Mario Runco 7. Le prove saranno distribuite in quattro turni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “D’AND”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “D’ANG” a “LET”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LEV” a “POSE” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “POST” a “Z”.

7/11

Calendario Sardegna

I candidati residenti in Sardegna sosterranno la prova a Cagliari, presso la Fiera di Cagliari, in Via Armando Diaz 221. Il calendario è suddiviso in quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DEME”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DEMO” a “MASSI”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “MASSO” a “PORC” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PORQ” a “Z”.

8/11
pubblicità

Calendario Sicilia

Per la Sicilia il calendario è diviso tra due sedi, in base alla provincia di residenza. I candidati residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani sosterranno la prova a Catania, presso il Palaghiaccio Catania, in Viale Kennedy 8/A, con quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “CUCI”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “CUCU” a “LEOC”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LEON” a “PRU” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PUC” a “Z”. I residenti nella provincia di Palermo, invece, faranno riferimento alla sede di Isola delle Femmine, presso il Saracens Hotel, in Via Libertà 128/A, dove sono previste due sessioni il 28 aprile 2026: alle 9:30 per i cognomi da “A” a “LA PUN” e alle 14:30 per quelli da “LA ROC” a “Z”.

9/11

Cosa devono presentare i candidati

I candidati devono presentarsi muniti di:

  • ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda;
  • valido documento di riconoscimento;
  • codice fiscale;
  • copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato, preliminarmente alla data di convocazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. 

10/11
pubblicità

Le materie della prova scritta

La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e diritto processuale penale, diritto tributario, diritto dell’unione europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità aziendale e tecniche di bilancio. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intende superata qualora il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30.

 

Per approfondire: Bonus giovani, sgravi contributivi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia

11/11
pubblicità

Leggi anche

Economia

Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: i possibili scenari

Economia

Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità

Economia

Bancari, ecco le richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto

Economia

Caro carburante, credito di imposta su gasolio agricolo: la misura

Economia

Mondiali, biglietti finale costano fino a 11mila dollari. Polemiche