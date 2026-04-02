Concorso Inps Inail, in palio 448 posti come Ispettori di Vigilanza: date e prove d'esameEconomia
Introduzione
Il concorso congiunto Inps-Inail per l’assunzione di Ispettori di Vigilanza entra nella fase decisiva: è stato pubblicato il calendario d’esame con le date, le sedi e gli orari della prova scritta. I candidati sono convocati per il 28 e 29 aprile 2026 in otto sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con sessioni suddivise per ordine alfabetico dei cognomi. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
I posti a disposizione
Il concorso pubblico unico, organizzato su base territoriale e articolato per titoli ed esami, è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari da inserire nell’area dei funzionari con profilo di ispettore di vigilanza, ripartiti tra Inps (355 posti) e Inail (93 posti).
Per quanto riguarda l’Inps, la distribuzione territoriale prevede: Abruzzo 8 posti, Basilicata 17, Emilia-Romagna 44, Friuli-Venezia Giulia 12, Lazio 19, Lombardia 42, Marche 4, Molise 3, Piemonte 40, Puglia 25, Sardegna 23, Sicilia 16, Toscana 28, Trentino-Alto Adige 20, Umbria 7 e Veneto 47.
Per l’Inail, invece, i posti sono così suddivisi: Piemonte 5, Valle d’Aosta 1, Lombardia 13, Trentino-Alto Adige 1 (Provincia di Trento), Veneto 9, Liguria 3, Emilia-Romagna 7, Toscana 6, Umbria 1, Marche 1, Lazio 12, Abruzzo 3, Molise 2, Campania 8, Puglia 7, Basilicata 2, Calabria 5, Sicilia 3 e Sardegna 4.
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Calendario Valle d’Aosta
Per i candidati residenti in Valle d’Aosta, oltre a quelli che concorrono per l’Inail – sede regionale di Aosta, il calendario prevede un’unica sessione presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc, in Via Clavalité 20, Aosta. La prova si svolgerà il 28 aprile 2026 alle ore 9:30 e coinvolgerà tutti i candidati iscritti.
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Calendario Piemonte
I candidati residenti in Piemonte sosterranno la prova nella sede di Torino, che servirà anche gli aspiranti provenienti da Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. L’appuntamento è fissato presso Scalo Eventi Torino, in Strada della Continassa 28. Il calendario è articolato in quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “CORT”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “CORU” a “LAT”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “LAU” a “POZ” e infine il 29 aprile alle 14:30 per i cognomi da “PRA” a “Z”.
Calendario Lazio
Per i candidati residenti nel Lazio, così come per quelli provenienti da Toscana, Umbria, Campania e dall'estero, la sede d’esame sarà Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, in Largo Lorenzo Mossa 8. Anche in questo caso sono previste quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DAI”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DAK” a “LA PO”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “LA PRO” a “PIR” e il 29 aprile alle 14:30 per la fascia da “PIS” a “Z”.
Calendario Abruzzo
I candidati residenti in Abruzzo faranno riferimento alla sede di Chieti, che accoglierà anche i concorrenti provenienti da Marche e Molise. Le prove si terranno presso il Live Campus, in Via Erasmo Piaggio 35. Il calendario è suddiviso in quattro turni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DAV”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DAZ” a “IAP”, il 29 aprile alle 9:30 per i candidati da “IEM” a “PIO” e il 29 aprile alle 14:30 per la fascia da “PIP” a “Z”.
Calendario Puglia
Per i residenti in Puglia la sede d’esame sarà Lecce, presso la Fiera di Lecce, in Piazza Palio. Sono previste quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DE GIG”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DE GIO” a “LO CON”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LO IAC” a “PRIM” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PRIN” a “Z”.
Calendario Calabria
Per i residenti in Calabria e Basilicata la sede di riferimento sarà Rende, in provincia di Cosenza, presso il Padiglione LucMar, in Via Mario Runco 7. Le prove saranno distribuite in quattro turni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “D’AND”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “D’ANG” a “LET”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LEV” a “POSE” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “POST” a “Z”.
Calendario Sardegna
I candidati residenti in Sardegna sosterranno la prova a Cagliari, presso la Fiera di Cagliari, in Via Armando Diaz 221. Il calendario è suddiviso in quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “DEME”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “DEMO” a “MASSI”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “MASSO” a “PORC” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PORQ” a “Z”.
Calendario Sicilia
Per la Sicilia il calendario è diviso tra due sedi, in base alla provincia di residenza. I candidati residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani sosterranno la prova a Catania, presso il Palaghiaccio Catania, in Viale Kennedy 8/A, con quattro sessioni: il 28 aprile 2026 alle 9:30 per i cognomi da “A” a “CUCI”, il 28 aprile alle 14:30 per quelli da “CUCU” a “LEOC”, il 29 aprile alle 9:30 per la fascia da “LEON” a “PRU” e il 29 aprile alle 14:30 per i candidati da “PUC” a “Z”. I residenti nella provincia di Palermo, invece, faranno riferimento alla sede di Isola delle Femmine, presso il Saracens Hotel, in Via Libertà 128/A, dove sono previste due sessioni il 28 aprile 2026: alle 9:30 per i cognomi da “A” a “LA PUN” e alle 14:30 per quelli da “LA ROC” a “Z”.
Cosa devono presentare i candidati
I candidati devono presentarsi muniti di:
- ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda;
- valido documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato, preliminarmente alla data di convocazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda.
Le materie della prova scritta
La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e diritto processuale penale, diritto tributario, diritto dell’unione europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità aziendale e tecniche di bilancio. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intende superata qualora il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30.
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