"Siamo ai pannicelli caldi”, era stata la replica di Maurizio Landini alle parole di Antonio Tajani sulla proroga del taglio delle accise fino a fine giugno. "Siamo di fronte a un problema più serio”, aveva aggiunto il segretario della Cgil. “Qui c'è un tema di fondo, e cioè se non rilanci un investimento serio sulle fonti rinnovabili tu alla lunga questo tema non lo affronti". Per Landini “non affrontano poi un nodo di fondo e cioè che le imprese pubbliche che hanno fatto una quantità di profitti senza precedenti proprio sulle bollette pagate continuano a non essere tassate. Quei profitti anziché essere investiti sono distribuiti agli azionisti e una buona parte, poiché sono società quotate in borsa, sono soldi che vanno a finire a fondi stranieri. Quindi c'è un intervento da fare come in altri parti d'Europa".

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