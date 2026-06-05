La possibile misura, tuttavia, non sembra aver incontrato il favore di ampie parti della maggioranza: si sarebbero infatti registrate tensioni e divergenze sulle misure da adottare per rimodulare gli aiuti contro il caro-energia, con la Lega che avrebbe espresso forte contrarierà all’idea dei voucher. E anche il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, non sarebbe stato convinto nonostante lo sponsor di questo fosse stato Adolfo Urso, uno dei ministri di FdI. Dunque ieri il Consiglio dei Ministri non ha approvato alcuna misura in merito, e il destino dei voucher sembra essere in discussione.