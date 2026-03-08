Non è ancora detto che si attiverà questo meccanismo: la premier precisa che succederà solo “nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”. Il valore del greggio è schizzato verso l’alto dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran del 28 febbraio e la controffensiva iraniana che si è allargata tra i vari Paesi del Golfo, anche se per il momento la benzina servita dovrebbe essere ancora quella comprata precedentemente. C’è chi parla infatti di speculazione: è per questo che sono già stati potenziati i controlli della Guardia di Finanza per vigilare sulla situazione, nell'ambito di un più ampio dispiegamento di forze "per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia e dei carburanti in generale".