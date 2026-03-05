A Bruxelles è emersa con forza l’idea che incrementare l’output agricolo europeo sia una condizione necessaria ma non risolutiva. Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia e presidente di Eat Europe, ha sottolineato come l’Unione europea debba ridimensionare la propria vulnerabilità agli shock esterni. Secondo Scordamaglia, occorre predisporre riserve strategiche di materie prime agricole e di input fondamentali, come fertilizzanti e mangimi, comparti nei quali l’Italia registra una forte dipendenza dall’estero. Le tensioni internazionali e alcune restrizioni commerciali hanno già determinato un incremento dei prezzi e una flessione delle rese agricole. Costituire scorte dedicate rappresenterebbe dunque un meccanismo essenziale di mitigazione del rischio, capace di tutelare sia i produttori sia i consumatori da ulteriori oscillazioni.

