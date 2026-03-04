Sul fronte politico italiano, l'attenzione del governo è "massima", ma per ora non filtra preoccupazione per i risvolti del conflitto sulla sicurezza energetica del nostro Paese. E se la crisi dovesse risolversi nell'arco di un mese potrebbero non essere necessari particolari interventi, anche se si stanno valutando "possibili azioni di mitigazione". È questa la linea emersa dalle riunioni di governo convocate ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alla prima, oltre a Meloni e Tajani, hanno partecipato i ministri Guido Crosetto (Difesa), Gilberto Pichetto (Ambiente e sicurezza energetica) e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Poi il vertice si è allargato a Claudio Descalzi e Agostino Scornajenchi, amministratori delegati di Eni e Snam, colossi pubblici dell'energia, con cui è stata fatta "un'analisi dell'impatto attuale e potenziale delle ostilità sui mercati dell'energia e sull'economia". Sul fronte del gas "non ci sono problemi nel breve periodo", nota una fonte di governo, perché le scorte obbligatorie di opportunità sono "corpose": gli stoccaggi a novembre sfioravano il 95%, secondo i dati di Snam. E il Gnl - per cui il Qatar ha bloccato la produzione nel principale impianto mondiale - per l'Italia vale solo un terzo delle importazioni.