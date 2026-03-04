Conti correnti, come funzionano i controlli fiscali delle Entrate?

È sempre Il Messaggero a spiegare che la presunzione fiscale si concretizza in modi diversi a seconda dell’imposta che il Fisco considera evasa. Ad esempio, se si stanno analizzando i conti di un’impresa (e quindi parliamo di redditi che ricadrebbero nell’Ires), assumono valore allo stesso modo sia i versamenti che i prelievi, quando il loro importo va oltre i mille euro al giorno e i 5 mila euro al mese. Discorso diverso vale per le persone fisiche (quindi spostandosi nell’ambito dell’Irpef), perché in linea di massima i prelievi non vengono presi a parametro nei controlli, salvo ovviamente casi particolarmente notevoli di scollamento con quanto dichiarato. Guardando all’Iva, ciò che assume rilievo è solo il versamento: la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le somme in uscita non vanno a coincidere con vendite non dichiarate e su cui quindi non è stata versata l’imposta dovuta.