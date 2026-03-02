Introduzione

L’escalation scoppiata in Medioriente rischia di avere delle ripercussioni sul costo dell’energia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). A pesare è soprattutto la chiusura dello Stretto di Hormuz, un piccolo corridoio marittimo che divide la penisola arabica dalle coste dell'Iran. Lungo circa 39 chilometri e largo tra i 50 e i 33 chilometri, da lì passa oltre un quinto del petrolio trasportato via mare nel mondo e più del 30% del gas naturale liquefatto. Le Borse hanno aperto la settimana fra timori e tensioni, andando tutte in negativo, mentre i prezzi di greggio e gas sono già schizzati verso l’alto.