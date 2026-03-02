L'attacco militare congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran avviato nel fine settimana sta avendo pesanti impatti anche sulle Borse, nella giornata di riapertura odierna. I mercati asiatici hanno chiuso in netto calo: aumentano i timori per i danni al commercio internazionale con la chiusura dello stretto di Hormuz. Una circostanza che ha provocato il balzo del prezzo del petrolio. In rosso Tokyo (-1,35%). Sui mercati valutari lo yen torna a deprezzarsi sul dollaro, a un livello di 156,80, ed è stabile sull'euro poco sopra a 184. Giù Hong Kong (-2%), Shenzhen (-0,6%), Seul (-1%) e Mumbai (-1,8%). In controtendenza Shanghai (+0,5%). Anche le Borse europee risentono della crisi in Medio Oriente: hanno aperto in rosso Francoforte (-2,33%) e Londra (-0,91%). Poco mossa Parigi (-0,04%).