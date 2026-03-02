Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Borse, mercati Asia in calo dopo attacco all’Iran. Europa apre negativa, vola il petrolio

Economia
©Ansa

Aumentano le tensioni economiche e geopolitiche dopo l’attacco di Usa e Israele contro Teheran. Listini Asia giù: Tokyo -1,35%, Hong Kong -2%. Sale il petrolio. Avvio negativo per l'Europa, balzo dell’oro

ascolta articolo

L'attacco militare congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran avviato nel fine settimana sta avendo pesanti impatti anche sulle Borse, nella giornata di riapertura odierna. I mercati asiatici hanno chiuso in netto calo: aumentano i timori per i danni al commercio internazionale con la chiusura dello stretto di Hormuz. Una circostanza che ha provocato il balzo del prezzo del petrolio. In rosso Tokyo (-1,35%). Sui mercati valutari lo yen torna a deprezzarsi sul dollaro, a un livello di 156,80, ed è stabile sull'euro poco sopra a 184. Giù Hong Kong (-2%), Shenzhen (-0,6%), Seul (-1%) e Mumbai (-1,8%). In controtendenza Shanghai (+0,5%). Anche le Borse europee risentono della crisi in Medio Oriente: hanno aperto in rosso Francoforte (-2,33%) e Londra (-0,91%). Poco mossa Parigi (-0,04%).

Milano apre in calo

La Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze europee, ha aperto in caduta libera sugli effetti della crisi in Medio Oriente. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,5% e precipita a 46mila punti. In tenuta la difesa con Leonardo che sale del 4,61% e Fincantieri (+2,2%). Bene anche l'energia con Eni (+3,9%). Giù gli industriali con Stellantis (-5,96%), le banche con Bper (-4,5%), Mps (-4,56%), Mediobanca (-4,4%) e la moda con Moncler (-4,38%), Cucinelli (-4,18%).

Vola il petrolio

Schizza il prezzo del petrolio in avvio di settimana. Dopo aver toccato un rialzo massimo del 13% il Brent viene scambiato a 78,80 dollari con un progresso dell'8,28% mentre il Wti passa di mano a 72,24 dollari al barile con un rialzo del 7,79%. Questa mattina l'indice di Istanbul (Bist) ha registrato un calo del 5,3%. In forte rialzo l'oro che guadagna il 3,9% a 5.378 dollari l'oncia e l'argento che si attesta a 91,15 dollari (+6%). Questa mattina in Italia si registra un deciso rialzo dei prezzi dei carburanti. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. Staffetta Quotidiana precisa tuttavia che "è solo l'inizio": gli aumenti non tengono infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere di oggi, quindi "gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire da domani". 

In profondo rosso i future di Wall Street

Male i future di Wall Street mentre si guarda agli impatti sull'economia della crisi in Medio Oriente con l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. I future del Nasdaq 100 cedono il 2% e quelli dello S&P 500 lasciano sul terreno l'1,6 per cento.

Iranian flag at the Taleghani Park, with blue sky in the background, in Teheran.

Vedi anche

Iran, quale sarà l’impatto degli attacchi sui mercati? Gli scenari
FOTOGALLERY

©Getty

1/7
Mondo

Iran, ancora missili su Israele, Dubai, Kuwait e Doha. FOTO

Prosegue la rappresaglia di Teheran. Per il terzo giorno consecutivo esplosioni e sirene antiaeree si sono sentite già delle prime del mattino nelle principali città dei Paesi del Golfo e in territorio israeliano

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Iran, quale sarà l’impatto degli attacchi sui mercati? Gli scenari

Economia

Gli attacchi portati avanti nel corso del weekend da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti...

Iranian flag at the Taleghani Park, with blue sky in the background, in Teheran.

Pagamenti Inps marzo 2026, le date da segnare sul calendario

Economia

Sono già note le date di pagamento di marzo delle principali prestazioni erogate dall’Istituto...

ETTORE FERRARI

Fisco, le scadenze di marzo 2026: calendario completo

Economia

Anche nel corso di questo mese sono diversi gli appuntamenti fiscali in agenda, a cominciare da...

Appointment calendar and pen in a close-up

Contratto medici, in arrivo 490 euro di aumento lordo mensile da marzo

Economia

Busta paga più pesante, a partire dal prossimo mese, per sanitari e medici del Servizio...

Bonus Tari, a chi spetta e come funziona l'agevolazione sui rifiuti

Economia

Il bonus sociale legato alla tassa rifiuti è ora operativo e molte famiglie in Italia lo vedranno...

Economia: I più letti