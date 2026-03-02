Offerte Sky
Iran, continua la controffensiva: ancora missili su Israele, Dubai, Kuwait e Doha. FOTO

Mondo fotogallery
7 foto
©Getty

Prosegue la rappresaglia di Teheran. Per il terzo giorno consecutivo esplosioni e sirene antiaeree si sono sentite già delle prime del mattino nelle principali città dei Paesi del Golfo e in territorio israeliano

