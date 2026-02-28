Offerte Sky
Attacco all'Iran, caos a Teheran: il traffico nelle strade e la folla nei supermercati

A seguito degli attacchi all'Iran da parte di Usa e Israele, a Teheran si è scatenato il panico tra la popolazione civile. Oltre all'intenso traffico nelle strade, molti cittadini si sono recati nei supermercati per fare provviste, altri si sono accalcati nelle stazioni di rifornimento prima di lasciare la città

