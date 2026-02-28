 California, i musei più insoliti e affascinanti da vedere nel 2026 | Sky TG24
California "on the road", da Star Wars al surf: i musei più insoliti da visitare nel 2026

Lifestyle fotogallery
10 foto

Da quelli più eccentrici a quelli immersi nella natura fino a quelli dedicati all’arte contemporanea e al vintage. Che si tratti di ventagli, giocattoli, tavole da surf o memorabilia per gli appassionati della saga di George Lucas, "The Golden State" offre diverse alternative per un viaggio tra musei. Questa settimana siamo andati alla scoperta di quelli più originali per un itinerario che unisce la Napa Valley a Oceanside, a nord di San Diego

a cura di Costanza Ruggeri

