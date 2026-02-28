California "on the road", da Star Wars al surf: i musei più insoliti da visitare nel 2026
Da quelli più eccentrici a quelli immersi nella natura fino a quelli dedicati all’arte contemporanea e al vintage. Che si tratti di ventagli, giocattoli, tavole da surf o memorabilia per gli appassionati della saga di George Lucas, "The Golden State" offre diverse alternative per un viaggio tra musei. Questa settimana siamo andati alla scoperta di quelli più originali per un itinerario che unisce la Napa Valley a Oceanside, a nord di San Diego
a cura di Costanza Ruggeri