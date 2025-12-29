 Art hotel, le più belle dimore artistiche d’Italia per festeggiare Capodanno | Sky TG24
Art hotel, festeggiare Capodanno negli alberghi più "preziosi" d'Italia

Fare colazione sotto una tela del Tintoretto o dormire nella stanza affrescata che fu teatro dell'amore di Gabriele d'Annunzio ed Eleonora Duse. Ma anche trascorrere una notte sotto il cielo meneghino tra statue giganti di Superman e Hulk o soggiornare tra i “Dollar Sign” di Andy Warhol. Con l'aiuto di Italia Secrets siamo andati alla ricerca delle strutture ricettive più particolari del Bel Paese dove la storia si fonde con l'arte dando vita a un mix di ospitalità e creatività

a cura di Costanza Ruggeri

