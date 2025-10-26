Australia, 40 anni fa la restituzione di Uluru al popolo Anangu

Introduzione

Quarant’anni fa il cuore sacro dell’Australia tornava ai suoi Custodi Tradizionali. Il 26 ottobre 1985 il Governo di Canberra restituiva agli Anangu i titoli di proprietà dell'Uluṟu–Kata Tjuta National Park. Un gesto che non rappresentò solo un atto giuridico, ma stabilì un profondo riconoscimento culturale e spirituale del legame con la terra, della proprietà tradizionale e del diritto degli aborigeni di custodire e condividere il proprio patrimonio. Fu l’inizio di una nuova era per il turismo aborigeno e un punto di svolta per la tutela del patrimonio culturale e la gestione del territorio in Australia. A quattro decenni di distanza, il turismo aborigeno – esperienziale, autentico e guidato dalle comunità – è uno dei settori in più rapida crescita a livello mondiale con un valore stimato di 67 miliardi di dollari statunitensi entro il 2034. Un’economia costruita sull’incontro diretto con le comunità, dove guide indigene raccontano ai visitatori le proprie storie, i miti della Creazione, i saperi botanici e le regole antiche che legano le persone al territorio. Un esempio di turismo, dunque, non come consumo di luoghi ma come dialogo fra mondi.