Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 27 dicembre: non ci sono 6 e 5+Lifestyle
Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia, con le festività il calendario subisce delle modifiche: la prossima estrazione, infatti, è lunedì 29 dicembre. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, sabato 27 dicembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Le estrazioni del 24 dicembre 2025
I numeri vincenti del Lotto del 27 dicembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 27 dicembre 2025:
- Bari: 45 - 24 - 37 - 73 - 76
- Cagliari: 89 - 40 - 68 - 71 - 45
- Firenze: 87 - 41 - 35 - 80 - 46
- Genova: 30 - 53 - 62 - 78 - 73
- Milano: 12 - 8 - 77 - 18 - 53
- Napoli: 11 - 46 - 12 - 52 - 89
- Palermo: 26 - 65 - 32 - 89 - 58
- Roma: 78 - 8 - 59 - 57 - 64
- Torino: 50 - 12 - 43 - 48 - 70
- Venezia: 21 - 41 - 89 - 53 - 12
- Nazionale: 36 - 52 - 71 - 78 - 28
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 27 dicembre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 8 - 11 - 12 - 21 - 24 - 26 - 30 - 35 - 37 - 40 - 41 - 45 - 46 - 50 - 53 - 65 - 68 - 78 - 87 - 89
Numero oro: 45
Doppio oro: 45-24
Extra: 18 - 32 - 43 - 48 - 52 - 57 - 58 - 59 - 62 - 64 - 71 - 73 - 76 - 77 - 80
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 27 dicembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 8 - 19 - 20 - 41 - 74 - 84
- Il numero Jolly è: 45
- Il numero Superstar è: 74
Il Jackpot del Superenalotto del 27-12-2025 è di 96.800.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 29-12-2025 è di 97.600.000 euro.
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.206 di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 15 totalizzano Euro: 15.137,39
- Punti 4: 1.147 totalizzano Euro: 200,48
- Punti 3: 37.630 totalizzano Euro: 18,46
- Punti 2: 505.030 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 20.048,00
- Punti 3SS: 252 totalizzano Euro: 1.846,00
- Punti 2SS: 2.770 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 13.778 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.888 totalizzano Euro: 5,00
- Vincite Seconda Chance 50 Euro: 132 totalizzano Euro: 6.600,00
- Vincite Seconda Chance 3 Euro: 19.875 totalizzano Euro: 59.625,00
- Vincite WinBox 1: 2.785 totalizzano Euro: 69.625,00
- Vincite WinBox 2: 306.723 totalizzano Euro: 623.280,00
- Totale vincite Seconda Chance: 20.007
- Totale vincite WinBox: 309.508.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 29 dicembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 141 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 130 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 110 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 104 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 99 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 57 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 110 estrazioni) - 46 (da 104) - 56 (da 69)
- Cagliari 19 (manca da 92 estrazioni) - 55 (da 84) - 10 (da 67)
- Firenze 42 (manca da 141 estrazioni) - 65 (da 77) - 16 (da 64)
- Genova 52 (manca da 83 estrazioni) - 34 (da 71) - 69 (da 65)
- Milano 73 (manca da 73 estrazioni) - 50 (da 70) - 44 (da 64)
- Napoli 3 (manca da 58 estrazioni) - 32 (da 57) - 31 (da 51)
- Palermo 36 (manca da 65 estrazioni) - 52 (da 60) - 21 (da 55)
- Roma 6 (manca da 78 estrazioni) - 26 (da 66) - 36 (da 55)
- Torino 89 (manca da 92 estrazioni) - 57 (da 84) - 18 (da 80)
- Venezia 71 (manca da 99 estrazioni) - 83 (da 62) - 35 (da 57)
- Nazionale 59 (manca da 130 estrazioni) - 6 (da 84) - 37 (da 73)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 57 (da 73) - 6 (da 54) - 27 (da 51) - 49 (da 45) - 66 (da 40) - 13 (da 39)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record