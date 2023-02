Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Come funziona la Bacheca dei Sistemi



approfondimento

Superenalotto, vinto il jackpot più alto della storia: i 10 record

I Sistemi - spiegano sul sito della Sisal - sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple. Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti. Per fare un esempio: un sistema formato da 10 numeri al costo di 100 euro, viene suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. Spetta poi a chi gioca decidere quante carature (quote) di uno o più sistemi acquistare. Per ognuno dei sistemi disponibili in bacheca sono disponibili più quote. In questo caso sono state comprate 90 quote da 5 euro l’una.