Incidente camion-scuolabus nel Comasco, un morto e feriti

Grave incidente lungo la Pedemontana, nei pressi della galleria di Lomazzo, in corrispondenza del raccordo autostradale. Un autobus scolastico con a bordo bambini delle scuole elementari si è scontrato con un mezzo pesante, per motivi ancora in fase di accertamento. Un morto, due i codici rossi e 25 quelli verdi. Non ci sarebbero feriti gravi tra i bambini.

I soccorsi

L’incidente ha attivato un’importante operazione di emergenza: sul posto sono giunte quattro automediche, sette ambulanze, l’elisoccorso del 118, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso.