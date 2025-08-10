Morti per intossicazione da botulino, due medici indagati in Calabria

Proseguono le indagini dopo la morte di due persone nel focolaio di Diamante (una terza persona è morta in Sardegna): le autopsie sono state fissate per il 12 agosto. Sembra ormai certo che l’origine delle intossicazioni sia il food truck, in cui sarebbe stato venduto l’alimento contaminato. Indagati anche due medici, che hanno avuto in cura le vittime prima del decesso: l'ipotesi è che non sia stata fornita una diagnosi tempestiva. Intanto, sono stazionarie le condizioni delle 14 persone ricoverate

Sono stazionarie le condizioni delle 14 persone ricoverate in Calabria per l’intossicazione da botulino. Il focolaio di Diamante, in provincia di Cosenza, ha provocato due morti (una terza persona è deceduta in Sardegna). Proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità: due medici, che hanno avuto in cura le due vittime prima del decesso, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Nell'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Maria Porcelli, sono indagate anche altre tre persone con le ipotesi di reato, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Le autopsie delle persone decedute - Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel Napoletano, e Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante - sono state fissate per martedì 12 agosto. La Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha affidato l'incarico a un collegio di medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che, oltre alle due autopsie, dovrà eseguire anche altri approfondimenti.

Le indagini

Sul versante investigativo i fronti aperti sono due. Da un lato sembra ormai certo che l’origine delle intossicazioni da botulino sia il food truck in cui sarebbe stato venduto il prodotto contaminato: cime di rapa, servite nei panini con salsiccia. Gli accertamenti si sono concentrati sulle modalità di somministrazione dell'alimento e non tanto sul prodotto in sé. Per mercoledì sono attesi altri elementi dagli esami che saranno effettuati dall'Istituto superiore di sanità. Sull'altro fronte, le indagini hanno avuto una accelerazione proprio in vista delle autopsie delle due vittime, con la procura di Paola che ha iscritto nel registro degli indagati due medici delle strutture sanitarie del cosentino a cui sia Luigi di Sarno sia Tamara D'Acunto si sono rivolti prima del decesso. L'iscrizione nel registro degli indagati, hanno spiegato in ambito investigativo, sarebbe un atto dovuto per consentire ai due medici di nominare i propri consulenti in vista delle autopsie. L'ipotesi è quella che i pazienti non abbiano ricevuto una diagnosi tempestiva. Su questo aspetto saranno fondamentali le verifiche sulle cartelle cliniche. Nell'inchiesta sono indagate anche altre tre persone, con le ipotesi di reato, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati delle verifiche tecniche e scientifiche portate avanti dai carabinieri del Nas e dell'Asp di Cosenza con esami microbiologici.