Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rider pagati tre euro a consegna: 4 indagati per caporalato a Messina

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Gli indagati sono l'amministratore unico e tre collaboratori di una società di food delivery. Secondo l’accusa, i rider, per lo più studenti universitari e giovani disoccupati italiani, sono costretti a sottoporsi “a rischi stradali elevati pur di raggiungere una soglia minima di sussistenza". Contestate violazioni delle norme a tutela della sicurezza e l’esistenza di un “caporalato digitale”

ascolta articolo

Rider avvisati all’ultimo momento tramite chat e pagati solo 3 euro a consegna. Un’inchiesta della procura di Messina si è chiusa con quattro persone finite sotto indagine per caporalato: si tratta dell'amministratore unico e di tre collaboratori di una società operante nel settore del food delivery. Contestate anche violazioni delle norme a tutela della sicurezza e la responsabilità amministrativa. 

Accusa di “caporalato digitale”

I rider, per lo più studenti universitari italiani e giovani disoccupati, come spiega l’accusa, “erano costretti a utilizzare mezzi propri per effettuare consegne remunerate con compensi inferiori, in alcuni casi, a meno della metà degli importi stabiliti nel Ccnl, spingendoli a esporsi a rischi stradali elevati pur di raggiungere una soglia minima di sussistenza". L’indagine, condotta da carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina, coadiuvati dal gruppo per la Tutela del Lavoro di Palermo, avrebbe svelato "l'esistenza di un 'caporalato digitale'" e l'esistenza di un sistema "integrato dall'utilizzo di chat WhatsApp per la direzione immediata dei lavoratori". 

Rider controllati e costretti a ritmi estenuanti

Per massimizzare i profitti ed evitare i "tempi morti" tra una consegna e l'altra, tra le direttive aziendali vi era l'obbligo per il rider di inviare la parola "libero" tramite l'applicazione e di aggiornarla ogni minuto. I responsabili aziendali monitoravano i tempi d'esecuzione e, in caso di ritardi o lentezze, interpellavano telefonicamente i rider, che non avevano la libertà di rifiutare una consegna. Ogni rifiuto doveva essere "ben motivato" e, in caso contrario, comportava rigidi ammonimenti o la perdita del diritto di ricevere l'assegnazione per gli ordini successivi. Questo sistema, contesta l'accusa, generava una totale subordinazione, obbligando di fatto il fattorino ad accettare ritmi di lavoro estenuanti. Per le violazioni in materia di salute e sicurezza i carabinieri del Nil hanno irrogato sanzioni per 66.940,29 euro. 

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Cronaca

Protesta dei rider in diverse città. Cgil: "Basta sfruttamento". FOTO

Da Roma a Milano, in 30 piazze italiane il sindacato chiede l'applicazione del contratto collettivo Merci e Logistica per i fattorini del food delivery, oltre a tutele come malattia, tredicesima e quattordicesima e Tfr. Si parla di 'caporalato digitale' e 'condizioni di schiavitù'

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Roma 'Zona 30', test finito per i nuovi limiti: da oggi partono multe

Cronaca

Si parte dai 42 euro fino ad arrivare a 3.382. Si potranno perdere fino a 10 punti sulla patente....

Tram deragliato a Milano, in corso interrogatorio tranviere indagato

Cronaca

Il conducente del mezzo deragliato lo scorso 27 febbraio, che ha spiegato di aver avuto un...

Scuola, domande Gps 2026 in scadenza oggi: Istanze Online fuori uso

Cronaca

Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le...

Abusi su un minore in metropolitana, arrestato 60enne a Roma

Cronaca

L’uomo aveva preso di mira un 16enne molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della metro C...

165° anniversario Unità d'Italia, al Quirinale il cambio della guardia

Cronaca

La cerimonia si svolgerà martedì 17 marzo alle 16 in Piazza del Quirinale, con lo schieramento e...

Cronaca: i più letti