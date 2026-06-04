Scontro auto-camion nel Cosentino: un morto e due feriti

La vittima è un 50enne, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione

Incidente mortale sulla Strada statale 106, in provincia di Cosenza, nel pomeriggio di oggi. Nello scontro tra un camion e un'auto avvenuto a Corigliano Rossano un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite, di cui uno in maniera grave. La vittima è un 50enne, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione.

I rilievi della polizia

Sul luogo dell'incidente, la Polizia stradale, al lavoro per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti dell'area interessata dall'incidente e il personale Anas. La Strada statale 106 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 12,530.