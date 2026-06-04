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Scontro auto-camion nel Cosentino: un morto e due feriti

Cronaca

La vittima è un 50enne, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione

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Incidente mortale sulla Strada statale 106, in provincia di Cosenza, nel pomeriggio di oggi. Nello scontro tra un camion e un'auto avvenuto a Corigliano Rossano un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite, di cui uno in maniera grave. La vittima è un 50enne, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione.

I rilievi della polizia

Sul luogo dell'incidente, la Polizia stradale, al lavoro per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti dell'area interessata dall'incidente e il personale Anas. La Strada statale 106 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 12,530.

Incidente

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