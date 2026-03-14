Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Protesta dei rider in diverse città. Cgil: "2-4 euro a consegna. Basta sfruttamento". FOTO

Cronaca fotogallery
8 foto
©IPA/Fotogramma

Da Roma a Milano, in 30 piazze italiane il sindacato chiede l'applicazione del contratto collettivo Merci e Logistica per i fattorini del food delivery, oltre a tutele come malattia, tredicesima e quattordicesima e Tfr. Si parla di "caporalato digitale" e "condizioni di schiavitù"

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Gli sviluppi dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con lo scontro tra il presidente Usa...

17 foto
Prime pagine 14 marzo

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

È ancora la guerra in Medio Oriente a farla da padrone sulle aperture dei giornali in edicola....

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il conflitto in Iran. La premier...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Trump: “Stiamo...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Trump: “Il conflitto...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Si sente male e finisce col trattore in piscina: morto 83enne

    Cronaca

    Ad accorgersi della tragedia avvenuta in un agriturismo è stato il figlio della vittima che ha...

    Prende 300 euro per comparsa, Inps ne chiede 34mila ma perde ricorso

    Cronaca

    Secondo l'ente previdenziale, quella presenza sul set, avvenuta nel 2022, avrebbe configurato un...

    Professore sospeso nel Fiorentino, aveva una relazione con un’alunna

    Cronaca

    A far emergere la relazione è stata una segnalazione della madre della studentessa che, sul...