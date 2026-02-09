Roberta Turi, della segreteria nazionale Nidil, ha spiegato che dal dossier 2025 emerge "ancora una volta che questo non è un lavoretto, ma è un lavoro vero e proprio per la maggior parte degli intervistati che svolge l'attività addirittura su sei o sette giorni a settimana e per un numero di ore che spesso va dalle otto alle dieci ore giornaliere. Quello che emerge sono i compensi, una media che va dai due ai quattro per ogni consegna e in quel compenso c'è tutto: c'è l'eventuale tempo di attesa, ci sono i costi che i rider sostengono, ci sono anche i costi di carburante perché molti di loro svolgono queste attività in moto o addirittura in macchina".

