Inps, stretta sulle visite fiscali: cosa rischiano i lavoratori

Durante il periodo di malattia il dipendente ha l’obbligo di essere rintracciabile presso il domicilio nelle fasce orarie stabilite per i controlli sanitari. Le finestre di reperibilità, oggi identiche per lavoratori del settore pubblico e privato, sono fissate tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Le verifiche possono essere disposte in qualunque giornata, senza esclusioni per weekend o festività, e possono protrarsi per tutta la durata della prognosi riportata nel certificato medico inviato all'INPS. È quindi necessario che il lavoratore rimanga disponibile all’indirizzo comunicato; qualora si renda necessario uno spostamento temporaneo, tale variazione deve essere segnalata con immediatezza, così da evitare contestazioni in caso di mancata presenza al momento della visita di controllo.

Per approfondire: Inps, certificati di malattia e visite ispettive in crescita nel 2° semestre 2025: i dati