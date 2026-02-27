Per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater è possibile recarsi in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati. È possibile versare il pagamento anche utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Per approfondire:

Rottamazione-quater, c'è una nuova scadenza per chi ha saltato l’ultima rata. Ecco quando