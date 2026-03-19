Influencer, le FAQ dell’Autorità garante per le comunicazioni

I chiarimenti di Agcom arrivano a poco più di un mese dal termine del 5 febbraio entro il quale era possibile iscriversi all’elenco degli influencer rilevanti la cui pubblicazione sul sito istituzionale è attesa per luglio. Nel frattempo, le Faq provano a fare luce su quattro macroaree tematiche: definizioni e norme di riferimento, trasparenza pubblicitaria e disclosure, tutela dei minori e diritti fondamentali, comportamenti vietati e sanzioni.

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