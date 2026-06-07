Ed è qui che si inseriscono alcune novità degli ultimi mesi: come confermato dallo stesso Inps, infatti, a partire da quest’anno non è più necessario presentare una nuova domanda per l’Assegno unico e universale per chi ha già una pratica che è stata accolta. La prestazione dunque viene erogata d'ufficio in continuità, a meno che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.

Inoltre nel 2026 gli importi e le soglie Isee sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione Istat rispetto agli anni precedenti. Le mensilità con i valori aggiornati sono state erogate a partire da febbraio, mentre gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio sono stati pagati a partire dalla mensilità di marzo.