Mercato immobiliare, compravendite case in aumento. Rialzo dei prezzi nel 2026Economia
Introduzione
Secondo il "Sentiment" di Fimaa Italia-Confcommercio, realizzato dall'Ufficio Studi e relativo al primo quadrimestre del 2026, gli operatori del settore prevedono compravendite in aumento dell'1-1,5% e prezzi degli immobili in crescita di circa il 2% che porteranno gli scambi del 2026 a superare le 770mila transazioni registrate nello scorso anno. Per il mercato immobiliare in Italia si registrano dunque "segnali positivi" nel corso dell’anno, anche se le locazioni potrebbero registrare un leggero rallentamento. Ecco tutti i dati.
Quello che devi sapere
Le stime sul settore
A trainare il mercato, dovrebbe essere il settore residenziale già edificato a fronte della carenza di nuove unità e di soluzioni riqualificate. Sul fronte delle locazioni la domanda dovrebbe continuare a superare l'offerta con il conseguente aumento dei canoni, con il mercato degli affitti che al momento tende ad essere orientato verso formule contrattuali maggiormente flessibili.
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Cosa cercano gli italiani
"Il Sentiment evidenzia un mercato residenziale strutturato, con possibili oscillazioni territoriali, ma comunque solido", commenta Santino Taverna, Presidente di Fimaa Italia. "Si assiste alla carenza di prodotto nuovo o rigenerato che influisce sui valori delle unità. La domanda è orientata anche verso tipologie diverse dal passato: soluzioni flessibili, spese di gestione contenute e servizi di prossimità in risposta alle mutate esigenze del mercato. Bilocali e trilocali sono le unità maggiormente richieste da lavoratori mobili, studenti, famiglie non più numerose e persone della terza età. Il mercato della locazione continua invece a mostrare forti segnali di tensione su tutto il territorio nazionale”.
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Casa primo investimento
La casa rimane comunque l'investimento prioritario delle famiglie italiane e si registra un crescente interesse anche da parte di investitori stranieri. Per quanto riguarda le compravendite, nel primo quadrimestre del 2026, il 35% degli operatori Fimaa rileva che l'offerta stia rallentando, mentre il 54% ritiene l'offerta assestata sugli stessi livelli con una domanda stabile. Un terzo degli operatori ritiene che i prezzi possano aumentare.
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I numeri
Il numero delle compravendite rimane stabile per il 50% degli operatori mentre per il 27% le transazioni potrebbero aumentare. Fimaa sottolinea che il principale motore del mercato rimane l'acquisto della prima casa (30%) che potrebbe crescere con la maggior facilitazione dell'accesso al credito. A frenare le intenzioni di acquisto per l'usato da riqualificare sono principalmente i costi elevati di ristrutturazione (33%) e la ridotta capacità di spesa delle famiglie erosa dall'aumento dei costi energetici e dall'inflazione (25%).
Le nuove costruzioni
Le transazioni di nuova costruzione sono circa 54mila unità, pari al 7% del mercato. "Questo trend è determinato da una serie di fattori - spiega Andrea Oliva, responsabile dell'ufficio studi di Fimaa Italia - a iniziare dai prezzi più elevati del nuovo e della maggiore competitività determinata dai costi di riqualificazione dell'usato. Dal 2010 a oggi, i prezzi delle abitazioni nuove sono cresciuti del 30%, mentre quelli dell'usato sono calati mediamente dell'11%. Dall'analisi, inoltre, emerge un clima di prudenza, legato alla diminuzione della capacità di spesa dettata dal costo dell'energia e dall’inflazione".
Il mercato degli affitti
Per quanto riguarda le locazioni, Fimaa prevede una contrazione dell'offerta. I canoni di locazione dovrebbero crescere in media del 3-4% con i contratti concordati che potrebbero subire aumenti più sostanziosi (5% studenti). Il report evidenzia ancora un marcato squilibrio tra domanda e offerta anche per i mesi a venire. Per il 64% degli operatori la richiesta sarà in crescita mentre per il 58% l'offerta continuerà a diminuire.
La flessibilità nelle locazioni
"Anche se la locazione di lungo periodo è rimasta nel 2025 la tipologia più utilizzata (39%), il suo peso si è progressivamente ridotto", osserva Gian Luca Sondali, delegato dell'ufficio studi al comparto residenziale e urbano di Fimaa Italia. "Risultano in crescita invece per i contratti transitori (29%) a conferma di una domanda sempre più orientata alla flessibilità abitativa. I contratti agevolati infine, raggiungono circa il 32% del totale, con un ruolo significativo sia del concordato (25%) che per gli studenti (7%)", conclude.
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