Le transazioni di nuova costruzione sono circa 54mila unità, pari al 7% del mercato. "Questo trend è determinato da una serie di fattori - spiega Andrea Oliva, responsabile dell'ufficio studi di Fimaa Italia - a iniziare dai prezzi più elevati del nuovo e della maggiore competitività determinata dai costi di riqualificazione dell'usato. Dal 2010 a oggi, i prezzi delle abitazioni nuove sono cresciuti del 30%, mentre quelli dell'usato sono calati mediamente dell'11%. Dall'analisi, inoltre, emerge un clima di prudenza, legato alla diminuzione della capacità di spesa dettata dal costo dell'energia e dall’inflazione".