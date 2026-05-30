Casa, cosa si può comprare con 200mila euro nelle grandi città e in quelle turistiche?Economia
Introduzione
Guardando agli attuali prezzi di mercato, con un budget di 200 mila euro cosa si riesce ad acquistare nei maggiori centri urbani e nelle località turistiche italiane? A questa domanda dell'Adnkronos/Labitalia ha risposto l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, prendendo in considerazione una tipologia di immobile medio usata e una tipologia medio nuova. Ecco cosa è emerso dall’analisi.
Quello che devi sapere
Le metrature a Milano
A Milano, i cui prezzi hanno messo a segno un importante recupero, con 200 mila euro si possono acquistare in media 43 mq. Se si punta su una nuova costruzione non si può ambire a più di 37 mq. Con questo capitale si potrebbe cercare anche in una zona universitaria come Città Studi, dove si possono acquistare 37 mq, e Bicocca dove, con un prezzo del medio usato intorno a 3.600 € al mq, si portano a casa 56 mq.
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Le metrature a Genova
Genova ha i prezzi più bassi tra le grandi città e, di conseguenza, un capitale di 200mila euro consente di comprare appartamenti molto ampi. Sull’usato si sfiorano anche i 160 mq, mentre sulle nuove costruzioni si portano a casa 110 mq. Chi invece volesse puntare in centro, dove si sta investendo molto negli ultimi tempi, acquista una tipologia usata di 190 mq.
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Le metrature a Torino
Il mercato immobiliare di Torino consente acquisti interessanti con un capitale di 200mila euro. Infatti nel capoluogo piemontese i prezzi, seppur in crescita, sono ancora accessibili e consentono acquisti significativi. Mediamente con un capitale di questo tipo si possono acquistare 111 mq da ristrutturare e 79 mq ristrutturati. Torino resta sempre una città universitaria su cui si sta puntando sempre di più e una delle zone che piace agli investitori è quella centrale, dove con il budget considerato si possono acquistare 83 mq, 3 mq in meno rispetto a un anno fa. Nel 2025 a Torino i prezzi sono cresciuti del 6%, un aumento decisamente significativo.
Le metrature a Verona
A Verona, osserva lo studio, con un budget di 200 mila euro si acquistano importanti metrature: circa 112 mq per le soluzioni usate e 81 mq per quelle di nuova costruzione. Se si puntasse alle zone centrali, dove si stanno realizzando diverse operazioni per casa vacanza o B&B, si porterebbero a casa metrature decisamente più piccole: 81 mq in buono stato.
Le metrature a Bologna
A Bologna, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, con 200mila euro si possono acquistare 73 mq di tipologia usata e 54 mq di nuova costruzione. Se si punta a una delle zone universitarie, intorno all’Ospedale S. Orsola, dove spesso si concentrano gli investitori, le case usate acquistabili si aggirano intorno a 65 mq.
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Le metrature a Firenze
I valori immobiliari di Firenze consentono, sempre con 200 mila euro, di acquistare 63 mq di soluzione usata e 48 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 5 mq. Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come Novoli si potrebbero acquistare 75 mq.
Le metrature a Roma
La Capitale è, al momento, la seconda città più costosa di Italia dopo Milano. Con lo stesso budget, a Roma si acquistano 60 mq di tipologia usata, ben 17 mq in più rispetto al capoluogo lombardo, e si possono portare a casa 52 mq di nuova costruzione. C’è poi chi ama le zone centrali della città eterna, ma in quel caso potrà al massimo aspirare a un monolocale.
Le metrature a Napoli
A Napoli con la cifra di 200mila euro si acquistano 81 mq di una tipologia usata e 69 mq di una tipologia nuova. Se poi si mira a un quartiere centrale si sale a poco meno di 90 mq, motivo per cui in quelle aree spesso si acquista per realizzare B&B e casa vacanza.
Le metrature a Bari
A Bari con un capitale di 200 mila euro si potrebbe acquistare un appartamento usato intorno ai 106 mq. Puntando sulle nuove costruzioni si possono portare a casa 68 mq, quasi 50 mq in meno. Nelle zone centrali, dove negli ultimi anni molti investitori hanno comprato ampie tipologie da trasformare in B&B, si possono acquistare 77 mq, contro i 90 mq di un anno fa. Nell’ultimo anno a Bari c’è stato un aumento dei prezzi del 13,4%.
Le metrature a Palermo
A Palermo con il capitale considerato si acquistano167 mq di abitazioni usate e 135 mq di nuova costruzione. Chi ricerca una casa in centro, dove in tanti si stanno indirizzando sull’acquisto per investimento da destinare al segmento turistico, si può ambire a 142 mq.
Le località turistiche di montagna
Per gli amanti della montagna potrebbe essere interessante sapere che a Sestriere (nella foto) con 200mila euro si possono acquistare 77 mq di un’abitazione usata. Mentre lo stesso budget a Valtournenche-Cervinia consentirebbe l’acquisto di una casa usata di 38 mq.
Le località turistiche di mare
Per chi invece ama il mare, a Riccione con 200mila euro si potrebbero acquistare 75 mq di abitazione usata e 49 mq di nuova costruzione. Se si sogna la costiera amalfitana, il budget consente l’acquisto di soli 32 mq di abitazione usata a Positano, tra le località di mare più costose. In Veneto a Jesolo con questo budget si possono comprare 65 mq di usato, 4 mq in meno a Caorle. A Olbia in Sardegna (nella foto) si possono avere 88 mq di una soluzione medio usata. A Chiavari, in Liguria, si possono acquistare 81 mq.
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I laghi
Sul Lago di Garda (nella foto), a Torri del Benaco, una delle località più costose, con 200mila euro si possono acquistare 56 mq usati e 36 mq di nuova costruzione. A Desenzano si può comprare una costruzione usata di 82 mq. Ad Arco, sulla sponda trentina, si possono portare via 93 mq. Sul lago di Iseo, a Iseo, si può acquistare un trilocale usato di circa 100 mq.
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