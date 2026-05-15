L’analisi di Scenari Immobiliari e Abitare Co sottolinea l’aumento di appetibilità in quartieri che negli anni scorsi erano considerati marginali. Le Olimpiadi invernali e il completamento della linea Blu della metropolitana hanno dato un'ulteriore spinta alle quotazioni di intere zone, da viale Argonne fino a viale Stelvio e viale Jenner, quest’ultima al centro di un vero e proprio boom edilizio con i prezzi delle case che oggi sono l’80% più cari rispetto al 2006.