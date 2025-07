Secondo l’esperienza diretta di SoloAffitti sul territorio, sono soprattutto gli immobili con canoni superiori ai 1.000 euro al mese a registrare le maggiori difficoltà di collocamento, indipendentemente da zona e metratura. Di contro, le soluzioni più richieste sono quelle completamente e bene arredate, che attirano ancora un pubblico sensibile alla qualità dell’offerta. "In un contesto dove la domanda si è indebolita e la concorrenza è aumentata, la flessibilità e la valutazione realistica degli immobili sono strumenti chiave per garantire una locazione efficace", spiega Alberto Pocobelli, Project Manager di SoloAffitti. "Oggi più che mai è fondamentale affidarsi a professionisti in grado di leggere correttamente il mercato e di proporre canoni sostenibili e aderenti al nuovo scenario immobiliare, evitando lunghi periodi di sfitto e sovrastime di prezzo, non coerenti con la domanda". Le aspettative dei proprietari, però, "restano spesso ancorate a una fase espansiva che il mercato ha ormai superato", spiega ancora Pocobelli. "Da mesi stiamo cercando di sensibilizzare i locatori sulla contrazione della domanda, con un approccio improntato alla prudenza nelle valutazioni dei canoni, ma la loro consapevolezza resta molto bassa", sottolinea.