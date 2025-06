Case, in quali città italiane si vende più velocemente? La classifica

Introduzione

Come lo scorso anno, Milano si conferma la città italiana dove le case si vendono in media più velocemente, in 2,9 mesi. Tuttavia, nel capoluogo lombardo la tempistica è aumentata del 7% circa in 12 mesi, considerato che nel 2024 si attestava sui 2,7 mesi. Guardando all’Italia nel suo complesso, invece, il tempo medio di vendita di un immobile ammonta attualmente a 5,2 mesi, dato pressoché stabile (-0,6%) rispetto a un anno fa.