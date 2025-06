Mercato immobiliare, a inizio 2025 +11% di compravendite

La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche che hanno fruito dell’agevolazione fiscale “prima casa” è prossima al 73%, in crescita rispetto al 71,4% del trimestre precedente. Gli acquisti assistiti da un mutuo sono il 45,8% del totale, circa 4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente e quasi 7 punti in più rispetto allo stesso trimestre del 2024, favoriti da un ulteriore ribasso del tasso di interesse medio iniziale che, nel primo trimestre, si è attestato al 3,22%, 9 punti base in meno del precedente trimestre e 76 in meno confrontato con lo stesso trimestre del 2024