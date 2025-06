Mutui, come potrebbero cambiare le rate dopo la riunione BCE

Dopo il taglio di giugno "qualsiasi ulteriore riduzione dei tassi dovrebbe essere meno meccanica", afferma Martin Van Vliet, Global Macro Strategist di Robeco. "È molto probabile che il quadro macroeconomico giustifichi tagli a breve termine per sostenere l'economia in questo periodo di incertezza, ma che tassi più elevati siano necessari in futuro, presupponendo che entrino in gioco altre leve politiche, come quella fiscale", il pensiero di Katharine Neiss, capo economista europeo di PGIM Fixed Income. Unicredit, che scommette su una discesa dei tassi all'1,75% a settembre, "non si sorprenderebbe" se alcuni componenti della Bce che sosterranno una loro riduzione giovedì prossimo chiedessero una "pausa" fino a quando "aumenterà la visibilità" sul livello dei dazi Usa e i loro effetti. "Prevediamo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, lasci la porta aperta a un ulteriore allentamento, sebbene rimarrà probabilmente vaga sulla tempistica delle mosse future stressando la dipendenza dai dati del consiglio direttivo"