Euro digitale, obiettivo partenza nel 2026: cos'è e le prossime tappe

Introduzione

Per l'introduzione dell'euro digitale nel Vecchio Continente, la Commissione Europea ha fissato come obiettivo l'inizio del 2026. Il percorso però è complesso con diversi ostacoli tecnici e politici da superare. La moneta della Banca Centrale Europea in forma digitale, se tutto andrà bene, dovrebbe avere un apposito Regolamento europeo. Una sorta di legge quadro necessaria per il suo avvio, cioè per il via libera al corso legale di questo tipo di valuta. Sarà un mezzo di pagamento complementare alle banconote e renderà i contanti disponibili a tutti in formato elettronico su wallet, online o tra privati offline.