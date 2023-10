Bce, via libera all'euro digitale: la fase preparatoria entro il 2025

Economia

Euro digitale dal 2026: cos'è e come funziona la valuta allo studio Ue

La Commissione europea ha annunciato di voler presentare 'entro la prima metà del 2023' una proposta di legge per introdurre sul mercato la moneta digitale dell'Unione. Tra gli aspetti salienti della proposta di Bruxelles, la coesistenza con il contante, un tetto di 3mila euro ai depositi e l'esenzione della tracciabilità per le somme entro i 50 euro. Un progetto che potrà arrivare a compimento non prima del 2026

Con le criptovalute come Bitcoin o Ethereum che prendono sempre più piede sui mercati finanziari, anche istituzioni nazionali e internazionali si dichiarano pronte a introdurre proprie monete virtuali per stabilizzare le transazioni ed evitare concentrazioni di potere presso soggetti privati. Non manca all’appello l’Unione Europea, che nei prossimi mesi tramite la Commissione Ue presenterà una prima proposta legislativa per progettare l’euro digitale

"Il denaro contante è ancora molto importante ma il suo utilizzo è in declino in molte parti del mondo. Un euro digitale integrerebbe questo mezzo di pagamento", ha detto alla conferenza congiunta con la Bce il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Che ha spiegato come il provvedimento vedrà la luce probabilmente nella prima metà del 2023