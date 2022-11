12/12 ©Ansa

In ogni caso si tratta di una necessità percepita come impellente dalle autorità comunitarie. “I clienti si sposteranno sempre di più verso le monete virtuali e se non soddisfiamo questa richiesta, altri lo faranno", ha detto Panetta. Parole che suonano come un riferimento ad altri Paesi al lavoro su progetti simili come la Cina con lo yuan virtuale. Non solo. "L'ingresso nel mondo delle criptovalute delle Big Tech potrebbe aumentare il rischio di dominio del mercato e di dipendenza dalle tecnologie estere”, ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde

Il boom delle criptovalute a Dubai, si può pagare anche il caffè