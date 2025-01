Ucraina, allerta in tutto il Paese per lancio missili crociera. LIVE

Allerta in tutta l'Ucraina per il lancio di missili da crociera segnalato dalla difesa aerea. In particolare nel mirino ci sarebbe tra le altre la città centrale di Kryvyi Rig, la regione settentrionale di Chernigiv quella centrale di Poltava e quella meridionale di Mykolaiv. L'allarme arriva all'indomani del più grande attacco aereo di di Kiev contro il territorio russo in quasi tre anni di guerra.

L'Australia ha avvertito che "tutte le opzioni per rispondere sono aperte" dopo la notizia dell'uccisione di un suo cittadino che era stato catturato dalle forze russe in Ucraina.





