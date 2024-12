Siria, cosa cambia per la Russia con la caduta di Assad? Gli scenari

"Certo che non siamo indifferenti a ciò che sta accadendo in Siria. Ma la nostra priorità è la sicurezza della Russia stessa, ovvero ciò che sta accadendo nella zona dell'Operazione militare speciale [la guerra della Russia in Ucraina]", ha aggiunto il conduttore della tv di Stato russa. Un’affermazione che fa rientrare nello scenario attuale anche il conflitto contro Kiev e l’ipotesi che su di esso possa influire il colpo subito da Putin con la caduta di Assad. Un’ipotesi che tuttavia - spiega Il Corriere della Sera - diversi analisti non considerano fondata perché quanto accaduto, insieme alla concessione dell’asilo ad Assad, potrebbe essere usato dal presidente russo come "credito" in futuri negoziati. L’Ucraina infatti è ormai percepita come la questione principale per i russi, al contrario della Siria dove - infatti - a combattere contro l’Isis e i ribelli sono stati mandati i mercenari del Gruppo Wagner e non le truppe regolari del Cremlino