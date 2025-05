Usa, quanto ha risparmiato davvero il Doge di Musk? Cosa sappiamo

Continua ad aleggiare il mistero sui risparmi del Doge di Elon Musk che il Financial Times sta cercando di chiarire, per quanto possibile. L'analisi dei risparmi ottenuti, dipartimento per dipartimento, non è solo frustrante ma anche ricca di 'tranelli': infatti in molti casi il Dipartimento si attribuisce benefici legati a contratti che in realtà sono scaduti o addirittura non erano più in vigore al momento in cui Trump è entrato in carica

