Elon Musk: "Priorità SpaceX è andare su Marte"

Arriva il commento di Elon Musk in merito alle ultime indiscrezioni sul progetto di difesa missilistica ‘Golden Dome’ voluto da Donald Trump. Il CEO di Tesla così commenta su X: "SpaceX non ha provato a presentare un'offerta per alcun contratto. La nostra netta preferenza sarebbe rimanere concentrata per portare l'umanità su Marte - aggiunge - Se il Presidente ci chiedesse aiuto, lo faremmo, ma spero in altre società, non SpaceX".