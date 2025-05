In Brasile spopolano le Reborn dolls, le bambole che sembrano vere

Le bambole sono realizzate a mano attraverso l'utilizzo della tecnica del reborn, che consente di riprodurre fedelmente anche i più piccoli dettagli dei neonati veri, come le espressioni del volto e la consistenza della pelle. Gli acquirenti sono soprattutto adulti

Una nuova moda spopola in Brasile: quella dei bambolotti in silicone iperrealistici. Conosciute con il nome di “Reborn dolls”, le bambole sono realizzate a mano attraverso l'utilizzo della tecnica del reborn, che consente di riprodurre fedelmente anche i più piccoli dettagli dei neonati veri, come le espressioni del volto e la consistenza della pelle. Gli acquirenti sono soprattutto adulti. L'azienda leader nella produzione delle Reborn dolls è Alana Babys, fondata nel 2007 dall'artigiana Alana Nascimento.