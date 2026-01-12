Prosegue l'attacco russo condotto con droni, nella notte, contro edifici della capitale ucraina. Nonostante i tentativi di ripristinare l'energia elettrica almeno un migliaio di condomini della capitale restano al buio e privi di riscaldamento. Bombardamenti russi hanno ferito stanotte due residenti a Odessa e due operatori sanitari nell'altra città ucraina di Semenivka, affermano i media di Kiev citando le autorità locali.

"In questo momento, le perdite russe ammontano a non meno di mille morti al giorno - e così è stato da dicembre". Lo ha affermato in un video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È così che la Russia sta essenzialmente pagando solo per impedire alla guerra di finire. Questa è follia e può essere fermata solo dalle forze combinate, le forze dell'Europa e degli Stati Uniti, le forze di tutti i nostri partner", ha aggiunto.

Londra tratta con gli alleati europei, in primis Germania e Francia, l'invio di una forza militare in Groenlandia per garantire la sicurezza dell'Artico e convincere Trump ad abbandonare le mire annessionistiche sull'isola. I piani, scrive il Telegraph, prevederebbero l'impiego di soldati, navi e jet per proteggere Nuuk da Russia e Cina. 'La minaccia nell'Artico cresce, rafforziamo le attività', annuncia la Nato.

