Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE
Prosegue l'attacco russo condotto con droni, nella notte, contro edifici della capitale ucraina, almeno un migliaio di condomini restano al buio e privi di riscaldamento. Bombardamenti russi hanno ferito stanotte due residenti a Odessa e due operatori sanitari nell'altra città ucraina di Semenivka. Zelensky: "In questo momento, le perdite russe ammontano a non meno di mille morti al giorno. Questa è follia e può essere fermata solo dalle forze combinate, le forze dell'Europa e degli Stati Uniti"
in evidenza
Prosegue l'attacco russo condotto con droni, nella notte, contro edifici della capitale ucraina. Nonostante i tentativi di ripristinare l'energia elettrica almeno un migliaio di condomini della capitale restano al buio e privi di riscaldamento. Bombardamenti russi hanno ferito stanotte due residenti a Odessa e due operatori sanitari nell'altra città ucraina di Semenivka, affermano i media di Kiev citando le autorità locali.
"In questo momento, le perdite russe ammontano a non meno di mille morti al giorno - e così è stato da dicembre". Lo ha affermato in un video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È così che la Russia sta essenzialmente pagando solo per impedire alla guerra di finire. Questa è follia e può essere fermata solo dalle forze combinate, le forze dell'Europa e degli Stati Uniti, le forze di tutti i nostri partner", ha aggiunto.
Londra tratta con gli alleati europei, in primis Germania e Francia, l'invio di una forza militare in Groenlandia per garantire la sicurezza dell'Artico e convincere Trump ad abbandonare le mire annessionistiche sull'isola. I piani, scrive il Telegraph, prevederebbero l'impiego di soldati, navi e jet per proteggere Nuuk da Russia e Cina. 'La minaccia nell'Artico cresce, rafforziamo le attività', annuncia la Nato.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ucraina: altre esplosioni a Kiev, in migliaia senza corrente
Prosegue l'attacco russo condotto con droni, nella notte, contro edifici della capitale ucraina, secondo quanto riferito da Kyv Independent. Secondo la testata che cita funzionari locali, un altro edificio "non residenziale" e' stato colpito in un quartiere di Kiev provocando un incendio confermato anche dai video postati sui social media. Non sono ancora pervenute informazioni sull'entita' dei danni causati e su eventuali vittime. "Il nuovo attacco alla capitale - riferisce la testata - avviene mentre la citta' e i suoi residenti sono alle prese con le continue interruzioni di corrente provocate dal massiccio attacco russo condotto nella notte del 9 gennaio". Nonostante i tentativi di ripristinare l'energia elettrica almeno un migliaio di condomini della capitale restano al buio e privi di riscaldamento.
Kiev, quattro feriti in raid russi su Odessa e Semenivka
Bombardamenti russi hanno ferito stanotte due residenti a Odessa e due operatori sanitari nell'altra città ucraina di Semenivka, affermano i media di Kiev citando le autorità locali. A Odessa una infrastruttura e alcuni edifici residenziali sono stati danneggiati. A Semenivka è stata invece colpita un'ambulanza.
Kiev, ondata di droni russi sulla capitale ucraina
La Russia ha lanciato stanotte un'ondata di droni verso Kiev colpendo un edificio della capitale ucraina, rendono noto i media locali citando le autorità cittadine. Segnalati diversi incendi.