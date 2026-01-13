È di almeno quattro morti e sei feriti il bilancio delle vittime di un attacco russo avvenuto stanotte sulla città ucraina nordorientale di Kharkiv: colpito anche un centro medico pediatrico. Mosca afferma di aver abbattuto 11 droni ucraini sulle regioni russe. Gli Usa hanno condannato l'uso da parte della Russia di un missile balistico Oreshnik a capacità nucleare in Ucraina
in evidenza
È di almeno quattro morti e sei feriti il bilancio delle vittime di un attacco russo avvenuto stanotte sulla città ucraina nordorientale di Kharkiv: colpito anche un centro medico pediatrico. Mosca afferma di aver abbattuto 11 droni ucraini sulle regioni russe. Gli Usa hanno condannato l'uso da parte della Russia di un missile balistico Oreshnik a capacità nucleare in Ucraina
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Usa condannano lancio di missile russo Oreshnik in Ucraina
Gli Usa hanno condannato l'uso da parte di Mosca di un missile balistico Oreshnik a capacità nucleare in Ucraina, durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. L'impiego, avvenuto la scorsa settimana, del missile a medio raggio — che non trasportava una testata nucleare — "costituisce un'ulteriore escalation pericolosa e inspiegabile di questa guerra, proprio mentre gli Stati Uniti stanno lavorando con urgenza insieme a Kiev, ad altri partner e a Mosca per porre fine al conflitto attraverso una soluzione negoziata", ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza la vice ambasciatrice Usa all'Onu, Tammy Bruce.
Raid russo su Kharkiv: 4 i morti, diversi feriti
Quattro persone sono morte in un attacco russo alla città nord-orientale di Kharkiv. "Il numero di persone uccise nell'attacco nemico alla periferia di Kharkiv è salito a quattro," ha scritto il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram, aggiungendo che sono sei finora le persone rimaste ferite nel raid. Il primo bilancio parlava di due morti.
Zelensky: Mosca prepara nuovo attacco su larga scala
La Russia sta preparando un altro attacco su larga scala contro l'Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Lo riporta Ukrinform. "Ci sono informazioni che indicano che i russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio. Droni per indebolire le nostre difese aeree e missili. Vogliono sfruttare il freddo. Questo attacco potrebbe verificarsi nei prossimi giorni", ha detto Zelensky.