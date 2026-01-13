La Russia sta preparando un altro attacco su larga scala contro l'Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Lo riporta Ukrinform. "Ci sono informazioni che indicano che i russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio. Droni per indebolire le nostre difese aeree e missili. Vogliono sfruttare il freddo. Questo attacco potrebbe verificarsi nei prossimi giorni", ha detto Zelensky.