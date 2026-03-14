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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - March 11: A person rides an electric scooter along a sidewalk with Dubai's skyline, including the Burj Khalifa, rising in the background. (Photo by Katarina Premfors / For The Washington Post via Getty Images)

Dubai, la metropoli è deserta dopo gli attacchi iraniani. FOTO

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Dubai appare ormai quasi svuotata dopo gli attacchi missilistici delle ultime settimane. Il bombardamento che ha colpito l’aeroporto e varie infrastrutture strategiche ha riacceso anche l’allarme per possibili nuove incursioni con droni. In città domina la paura e molti luoghi abitualmente affollati di residenti e turisti sono rimasti deserti

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