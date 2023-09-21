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Rafael Nadal, la fotostoria del tennista protagonista della docuserie "Rafa"

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Ansa-Getty

La docuserie “Rafa”, in uscita su Netflix il 29 maggio, racconta Rafael Nadal oltre l’immagine del campione invincibile. Dalle origini a Manacor alla scelta del tennis al posto del calcio, il documentario ripercorre la carriera del 22 volte campione Slam. Al centro ci sono anche gli anni più difficili, segnati da infortuni, dolore fisico e pressione mentale. LA FOTOGALLERY

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Nadal, la fotostoria del tennista protagonista della docuserie "Rafa"

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