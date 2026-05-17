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Scudetto Inter, è festa a San Siro tra fumogeni e cori. FOTO

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Fin da prima della partita Inter-Verona, finita 1-1, sono iniziati i festeggiamenti dei nerazzurri a San Siro, per celebrare la vittoria del 21° scudetto e della decima Coppa Italia. Dopo la premiazione, sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie di Milano fino a piazza Duomo

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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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