Scudetto Inter, è festa a San Siro tra fumogeni e cori. FOTO

Fin da prima della partita Inter-Verona, finita 1-1, sono iniziati i festeggiamenti dei nerazzurri a San Siro, per celebrare la vittoria del 21° scudetto e della decima Coppa Italia. Dopo la premiazione, sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie di Milano fino a piazza Duomo
- È il giorno della festa dell'Inter per lo scudetto. Le celebrazioni sono iniziate prima del match delle 15 contro il Verona (finito 1-1), a San Siro, tra cori e fumogeni. Il bus della squadra è stato accolto da festeggiamenti e ovazioni, poi, una volta dentro il Meazza, Lautaro Martinez e compagni sono scesi sul terreno di gioco prima ancora del riscaldamento, festeggiando anche il trionfo in Coppa Italia e facendo il classico giro di campo con uno striscione su cui campeggiava il tricolore numero 21.
- I nerazzurri sono stati accolti in campo per l'inizio della gara contro il Verona da una maxicoreografia di tutto San Siro: sulla Curva Nord la scritta "I ragazzi sono di nuovo campioni", con la scritta FCIM (Football Club Internazionale Milano) che si è composta al passaggio dello striscione.
- Dal lato del secondo anello blu, invece, la scritta "Double" riferita alla vittoria di scudetto e Coppa Italia.
- Al termine della gara contro i gialloblu appuntamento con la consegna della coppa e poi con la parata sul pullman scoperto per le vie di Milano fino a Piazza Duomo.
- Il percorso del bus: partenza da viale Caprilli, passando poi da piazzale Lotto e via Monte Rosa. Poi piazza Amendola e piazza Buonarroti, via Boccaccio e piazzale Cadorna, con successiva svolta in via Carducci. Da lì corso Magenta, via Meravigli e piazza Cordusio, fino all’arrivo in piazza Duomo attraverso via Orefici.